NO PAGARÁ PEMEX 430 MIL MDP A PROVEEDORES Y AFECTARÁ HASTA EN 30% LAS ECONOMÍAS DE CAMPECHE, TABASCO Y VERACRUZ

Al admitir si bien durante 2025 se han realizado pagos vencidos, Pemex recalcó que los pasivos que aún permanecen “comprometen la viabilidad” de la empresa petrolera, por lo cual su Plan Estratégico 2025-2035), presentado por el Gobierno de Claudia Sheinbaum, sólo contempla el pago a proveedores por proyectos nuevos que se generen, dejando fuera los adeudos anteriores.

El documento, de carácter público, presentado el pasado 5 de agosto y consultado por Proceso, señala que “Estos pagos comprometen recursos presupuestarios que deben destinarse a la operación sustantiva y otras necesidades productivas del ejercicio”.

El analista energético Ramses Pech señaló que este nuevo plan omite un esquema para resolver los adeudos acumulados con proveedores.

“Esto preocupa, pues es un mensaje de que no se harán cargo, incluso, podrían resultar afectadas hasta en un 40% las economías de los estados petroleros, estamos hablando de Campeche, Tabasco, Veracruz; estamos hablando de más empresas que van a cerrar, de más empleos que se van a perder”, señaló.

En tanto, el analista financiero Mario Di Costanzo, escribió en sus redes sociales: “¡Pemex no pagará 430 mil millones que le debe a sus proveedores! “Debo no niego; pago no tengo”.

Proceso refiere que en ningún apartado se especifica el calendario, los montos o el proceso para cubrir los adeudos que se generaron antes de 2025.

Sólo se afirma que “la ejecución se hará de acuerdo con calendarios establecidos, conforme a la disponibilidad de recursos y bajo criterios de transparencia y equidad. A través de esta estrategia, se reduce el ciclo de pago a proveedores a niveles consistentes con estándares internacionales, se eliminan cuellos de botella en la operación, se mejora la posición de negociación en la contratación de bienes y servicios y se reafirma la confianza de los proveedores”.

El propio Pemex admite que la deuda comercial con proveedores y contratistas ha mostrado una tendencia de crecimiento en los últimos años.