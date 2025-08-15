La superconsejera

La mejor en la historia nuestra para encontrar excusas, justificaciones y pretextos es precisamente la comandanta de la policía, quien jamás asume su responsabilidad en los malos resultados que hay en su área…

“Ahora resulta, exclamó indignada doña Chela, que la ineficiente, negligente y prepotente comandanta guanajuatense, es consejera nada más y nada menos que del secretario federal de Seguridad, de apellido Harfuch, según presumió ella misma al comparecer ante nuestros diputados, para asegurar que es la mejor secretaria de seguridad de toda nuestra historia” señaló antes de estallar en sonora carcajada.

–“Halago en boca propia es vituperio, le contestó inmediatamente el bolero don Memín, quien consideró ridículo y producto de la estulticia, sostener que la percepción de inseguridad es alentada por los medios, y que se debe a los baches, la falta de alumbrado o la basura que se amontona en las esquinas. O sea, ella dice que si somos más inseguros es por culpa de los ayuntamientos”.

–“Me queda claro, expuso el poeta Casimiro, que la mejor en la historia nuestra para encontrar excusas, justificaciones y pretextos es precisamente la comandanta de la policía, quien jamás asume su responsabilidad en los malos resultados que hay en su área, y reitera que la gente la quiere porque está trabajando bien, y quienes la odian son los malos periodistas que no aceptan que una mujer esté en su cargo”.

–“Yo estoy de acuerdo en ese refrán que dice que una mentira repetida mil veces puede llegar algún día a considerarse como verdad, apuntó solemne don Julián, pero creo que este no es el caso. A la señora no se le odia por ser mujer, sino por ser ineficiente, negligente, corrupta, indolente e injusta. No hay que olvidar que despidió a la generación de policías que fundó la agrupación Mujeres Valientes, porque combativas y guerreras como son y como deben ser, no toleraron la corrupción, la ineptitud y la ineficiencia de ella y de sus comandantes foráneos”.

–“Siempre he sostenido que la guanajuatense vive en una realidad alterna o paralela, expresó otra vez el poeta Casimiro. Ella llegó a decir públicamente que era la ‘funcionaria consentida’ de los nativos de esta tierra, pero la realidad es que nadie le soporta sus aires de grandeza, y que se pasee en camionetas de lujo, blindadas y con decenas de guardaespaldas. Ese miedo con que ronda por las calles la dibuja a la perfección su rotundo fracaso, porque anda resguardada precisamente porque le teme a la inseguridad” proclamó.

–Además de todo eso, añadió doña Chela, es nepótica. Tiene a sus hijos cobrando grandes cantidades de dinero en el Gobierno y a su actual pareja sentimental como uno de los jefes policiacos; es ostentosa, porque ha hecho fiestas en yates y en lujosos restaurantes al lado de sus hijas e hijos, yernos y nueras, y presume sin rubor las mansiones que ha adquirido en las zonas más exclusivas de la ciudad. ¿Quén pompó? Es lo que nos debe decir, en lugar de estar presumiendo sus fantasías e imaginaciones que nadie le cree” subrayó.