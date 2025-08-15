SUSPENDE LAYDA VACACIONES POR VISITA DE SHEINBAUM

Después de 10 días que se tomó de descanso, la gobernadora Layda Sansores suspendió sus vacaciones por la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum a suelo campechano, lo que evidenció con un video en sus redes sociales desde una habitación del Hotel Calakmul.

“Ahora que llegué tan temprano, la voy a hacer de influencer para mostrarles un cuarto del Hotel Calakmul”, expresa con voz un poco ronca, mientras quien la graba muestra la vista desde el balcón y la mandataria menciona la hamaca e invita “para que se vengan con su Romeo a platicar, a relajarse”.

Luego muestra el interior de la habitación y el baño, y señala que más tarde la presidenta Sheinbaum Pardo sostendrá reunión trilateral con autoridades de Guatemala y Belice.