COMANDO ARMADO SECUESTRA A 3 TRABAJADORES DE UN RANCHO QUE SON TESTIGOS CLAVES DEL FEMINICIDIO DE ARACELY

Hoy por la mañana en el rancho el Paide, ubicado en la zona del ejido Juan de la Cabada Vera, por la Comisaría de Aguacatal, un grupo de personas encapuchadas irrumpieron para secuestrar a tres trabajadores de esa propiedad que son testigos claves en el caso del feminicidio de Aracely C. L.

De acuerdo con información recabada, las víctimas fueron identificadas como Manuel L. J., Luis Ángel J. P., y Julio Ch. M., quienes laboraban cuando fueron sorprendidos por el supuesto comando armado, sometidos y subidos a un vehículo para llevarlos hacia rumbo desconocido.

Tras el incidente, el caso fue reportado a las autoridades policiacas, incluso notificado a la Vicefiscalía General de Justicia del Estado con sede en esta ciudad. La entrada del rancho quedó acordonada, en tanto continúan con las investigaciones.