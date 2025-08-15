ABUSA LAYDA AL ACTUAR CONTRA CIUDADANOS QUE TIENEN EL DERECHO Y LA OBLIGACIÓN DE CRITICAR AL PODER: DIPUTADO FEDERAL MORENISTA RAMÍREZ

En una transmisión del canal 24 siete, el periodista Armando Orta entrevistó al vicecoordinador de Morena en la Cámara federal de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien criticó los abusos de Layda Sansores, Gerardo Fernández Noroña, Sergio Gutiérrez Luna, Diana Barreras, los magistrados del TEPJF, pues recalcó que actúan contra ciudadanos que tiene el derecho y la obligación de criticar al poder.



La entrevista fue replicada por la periodista Leti Robles de la Rosa, quien escribió. “Hasta que alguien de Morena recuerda de dónde vienen y critica los abusos de Gerardo Fernández Noroña, Sergio Gutiérrez Luna, Diana Barreras, los magistrados del TEPJF y Layda Sansores contra los ciudadanos”.



Ramírez Cuéllar calificó estos actos como vergonzosos, y recriminó la complicidad de los magistrados, lo que es un círculo perverso inaceptable, pues ponen en peligro la democracia y la libertad de expresión.