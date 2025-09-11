ENREDES: SUSPENDEN DESFILE CÍVICO EN TANKUCHÉ POR RAZONES DE SALUD

Tankuché, Calkiní.- Por la presencia de la variante de una enfermedad que ha afectado en los últimos días a varios niños, principalmente alumnos de preescolar y primaria, autoridades educativas cancelaron el desfile conmemorativo del 215 aniversario del inicio de la Independencia en la comunidad de Tankuché.



El supervisor escolar de la zona 001 de secundarias técnicas y generales en esta región del Camino Real, Armando Isidro Rodríguez Vázquez, dio a conocer que la decisión se tomó en coordinación con las autoridades educativas y de salud, para evitar una posible propagación entre la población escolar.



Las autoridades exhortaron a los padres de familia a mantener medidas de cuidado e higiene, y estar atentos a cualquier síntoma de enfermedad que presenten los menores.