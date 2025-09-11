DOS MUJERES FUERON ATACADAS A BALAZOS DENTRO DEL BAR POR DOS SUJETOS; ESTÁN HOSPITALIZADAS

Infructuoso operativo policiaco para ubicar a los responsables, quienes se desplazaban en moto

San Francisco de Campeche.- El ataque armado perpetrado la tarde de este jueves dentro del bar “La Oficina”, fue obra de dos varones que se desplazaban en moto y tuvo como víctimas a dos mujeres, quienes fueron estabilizadas por paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) y hospitalizadas.

Las mujeres departían en el inmueble, ubicado en la calle Ciriaco Vázquez, entre las calles 49 B y 16 del barrio de Guadalupe, cuando los victimarios llegaron e ingresaron para dispararles. Sus vidas no están en peligro.

Al lugar llegaron personal de alto impacto de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) y policías estatales que sin éxito “peinaron” la zona en busca de los agresores.

Una de las mujeres recibió un balazo de entrada y salida a la altura de una pantorrilla y también hirió a la otra acompañante. Por el bullicio nadie escuchó las detonaciones, pero al darse cuenta de que las víctimas sangraban todo quedó en silencio.

El negocio tiene cámaras de circuito cerrado, por lo cual se espera tener imágenes del momento de la agresión que permitan además identificar al o los responsables de accionar el arma.

También en las próximas las mujeres deben rendir declaración. El hecho fue turnado al Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.