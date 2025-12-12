viernes, diciembre 12, 2025
ENTRE RETRASOS HOY INAUGURAN LA PISTA DE HIELO SIN FUNCIONAR POR UN PROBLEMA CON LA BOMBA DE ENFRIAMIENTO, ANUNCIAN

Tras dos reprogramaciones, para el 6 y 9 de este mes de diciembre, hoy será inaugurada la pista de hielo sin funcionar a causa de un problema con la bomba de enfriamiento, que ya fue solucionado y mañana se espera estar ya listo para el corte del listón, pero habrá personajes navideños y botargas, reveló el vocero estatal Walther Patrón Bacab.

Explicó que el proveedor argumentó retrasos, primero por el bloqueo de carreteras, luego por la lluvia y ahora por el tema de la bomba, que ya se regularizó y debería estar enfriando de nuevo para mañana contar ya con la pista de hielo y cortar el listón.

Patrón Bacab reveló que como compensación habrá 7 días más de disfrute de la pista, para un total de 37, y aseguró que se apoya a los emprendedores al no cobrarles nada por instalarse.

