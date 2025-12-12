ADÁN AUGUSTO CONCENTRA PODER FINANCIERO EN EL SENADO Y DISPONE DE CASI MIL 900 MDP CON GASTO DISCRECIONAL SEGÚN REFORMA

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, ha concentrado un poder administrativo sin precedentes en la Cámara Alta, al ejercer el control de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y de una parte sustancial del presupuesto legislativo.

De acuerdo con información publicada por Reforma y retomada por politico.mx, López Hernández tiene bajo su mando directo la ejecución de aproximadamente mil 894 millones de pesos anuales, recursos que se ejercen con un amplio margen de discrecionalidad. Desde la presidencia de la Jucopo, no solo define la agenda legislativa, sino que también decide sobre obras, viajes, gastos administrativos, subsidios y partidas destinadas a las distintas bancadas.

Su influencia se extiende al Comité de Administración del Senado, donde la mayoría de Morena avala las decisiones de gasto y la designación de funcionarios clave, lo que refuerza su control sobre la operación financiera interna.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al manejo de los recursos asignados exclusivamente a la fracción de Morena. Con 67 senadores, la bancada recibe alrededor de 300.6 millones de pesos al año, equivalentes a unos 25 millones mensuales. Sin embargo, el destino de estos fondos permanece fuera del escrutinio público, ya que el último reporte de transparencia sobre grupos parlamentarios data de 2022.

A diferencia de la Cámara de Diputados, el Senado clasifica estos recursos en la partida 3900 de “Otros Servicios Generales”, considerada por especialistas como una de las más opacas del Poder Legislativo, al no detallar el uso final del dinero.

La discrecionalidad en el gasto quedó evidenciada recientemente con la compra masiva del libro Grandeza, del expresidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con los reportes, se destinaron al menos 1.7 millones de pesos para adquirir 17 mil ejemplares, que fueron distribuidos entre senadores de Morena. Aunque el precio comercial del libro es de 448 pesos, el coordinador aseguró haberlo adquirido a 100 pesos por unidad, bajo el concepto de apoyos a la bancada.

Para el ejercicio fiscal 2025, el presupuesto total del Senado asciende a 5 mil 103.8 millones de pesos. De ese monto, el 60 por ciento está destinado a servicios personales y dietas, mientras que el resto se concentra en partidas del Capítulo 3000, donde se ubican los rubros más flexibles y difíciles de rastrear.

Dentro de ese capítulo, los 866.6 millones de pesos proyectados para la partida 3900 consolidan a Adán Augusto López no solo como uno de los principales operadores políticos del oficialismo, sino también como el administrador central de la economía interna del Senado de la República.

Fuentes: Reforma y politico.mx