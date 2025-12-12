ENREDES: ¿SOBREVUELO DE AERONAVE DE EU EN NUESTRAS COSTAS INDICA QUE REPLICARÁ EN MÉXICO LA OPERACIÓN VENEZUELA?: CÓDIGO MAGENTA; “VIGILAN PALENQUE”

Por medio de un reporte en sus redes sociales, el medio digital Código Magenta expuso que la Armada de Estados Unidos vigila Palenque, y resalta que tras la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina, se espera que suceda “algo” del Ejército norteamericano en Venezuela, ya sea para que el presidente Nicolás Maduro se vaya por la puerta trasera o la galardonada regrese al país y asuma, o alguien de la oposición, la Presidencia, y preguntó: “¿Qué tan en serio es la cacería de cárteles de Donald Trump en el Caribe?, ¿por qué una aeronave del Ejército norteamericano sobrevoló las costas de Veracruz y Chiapas?, ¿se replicará en México la operación Venezuela?, y ¿dónde estamos parados?”.