viernes, diciembre 12, 2025
Lo último:
Nacionales

ENREDES: ¿SOBREVUELO DE AERONAVE DE EU EN NUESTRAS COSTAS INDICA QUE REPLICARÁ EN MÉXICO LA OPERACIÓN VENEZUELA?: CÓDIGO MAGENTA; “VIGILAN PALENQUE”

Por medio de un reporte en sus redes sociales, el medio digital Código Magenta expuso que la Armada de Estados Unidos vigila Palenque, y resalta que tras la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina, se espera que suceda “algo” del Ejército norteamericano en Venezuela, ya sea para que el presidente Nicolás Maduro se vaya por la puerta trasera o la galardonada regrese al país y asuma, o alguien de la oposición, la Presidencia, y preguntó: “¿Qué tan en serio es la cacería de cárteles de Donald Trump en el Caribe?, ¿por qué una aeronave del Ejército norteamericano sobrevoló las costas de Veracruz y Chiapas?, ¿se replicará en México la operación Venezuela?, y ¿dónde estamos parados?”.

También te puede gustar

Vinculan a proceso a 3 presuntos asaltantes

Muere niño de 6 años por intoxicación con sushi en mal estado

ENREDES: TRAS CRÍTICAS POR SU VIDA DE LUJOS, NOROÑA SE TOMA VIDEO EN PUESTO AMBULANTE DE HAMBURGUESAS

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *