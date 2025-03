ANTE UN GOBIERNO POPULISTA 1 MES DE COMBATE NO BORRA 6 AÑOS DE ABRAZOS: RICARDO ANAYA; DA RECETA A MORENA PARA FRENAR A TRUMP

Al recalcar que “hoy ustedes se enfrentan exactamente a lo mismo que nosotros nos enfrentamos durante los últimos 6 años, un Gobierno populista, pues les dijimos que no iba a funcionar darle a Trump cifras, datos, razones y argumentos, de que los aranceles son pagados por el consumidor, que habría inflación y que iba a lastimar al consumidor estadounidense, ¿y qué les contestó?, que lo propuso en campaña, que ganó las elecciones, que tiene mayoría en ambas cámaras y que él tiene otros datos”, el senador Ricardo Anaya retó a Morena a dejar los discursos y actuar con inteligencia.



Y dio tres pasos para enfrentar a Trump: Golpear donde duele, es decir, no aranceles generales, sino focalizados en los Estados clave donde los republicanos se juegan la reelección, como Texas y Nuevo México; diálogo directo, para lo cual se debe convocar a una reunión interparlamentaria con legisladores de ambos países, y dejar los abrazos, porque “un mes de combate al crimen organizado no borra 6 años de abrazos a los delincuentes”.

Ricardo Anaya también advirtió que los discursos y un mitin en el Zócalo no van a hacer que Trump cambie de opinión, y que lo único que lo haría retroceder es el miedo a perder la mayoría en el Congreso.



Ahora queda la pregunta: ¿Morena y aliados harán algo más que aprobar el pronunciamiento contra los aranceles, o seguirán con discursos?