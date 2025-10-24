viernes, octubre 24, 2025
PRESUME NOROÑA PRIMERA REUNIÓN EN EMIRATOS ÁRABES

Mientras en México analistas y especialistas en temas políticos y legales recalcaron que incurrió en una ilegalidad al aceptar el boleto de avión de un país extranjero, el senador morenista Gerardo Fernández Noroña presumió en sus redes sociales que asistía a la primera reunión de su gira en Emiratos Árabes, de acuerdo con una publicación del medio de comunicación y noticias Cerebros.


El legislador escribió: “Rumbo a mi primera reunión de la gira en Emiratos Árabes”. Acompañan a la publicación dos fotos, en una Noroña aparece con lentes oscuros dentro de un vehículo y en la otra en la reunión, junto a una mujer con vestimenta árabe.

