MÉXICO ES LA “VACA PETROLERA” DE LA DICTADURA CUBANA, MIENTRAS MILLONES DE MEXICANOS ENFRENTAN ALZAS Y DESABASTO: ELIESER “EL BAYARDO”

A través de un video, el creador de contenido en redes sociales conocido como Elieser “El Bayardo” considera a México como la próxima vaca lechera o petrolera de la dictadura cubana, pues entre mayo y junio del 2025, Petróleos Mexicanos (Pemex) registró el envío de 39 embarques de hidrocarburos a la isla caribeña por un valor superior a los 850 millones de dólares, cuya cifra prácticamente iguala el total de las exportaciones realizadas durante el 2023 y 2024 juntos.



Lo interesante es que estas exportaciones, que incluyen turbosina, diésel y gasolina, las canalizada una empresa llamada Gasolinas Bienestar, empresa que sólo existe en papel y carece de empleados propios.



Pemex envió combustibles a Cuba por más de 16 mil millones de pesos, pero Gasolinas Bienestar sólo tuvo una ganancia mínima en el 2024 y millonarias pérdidas en el 2023, lo que aclara e indica que este combustible que se vende es subsidiado por debajo del costo real o casi regalado, agregó, y mostró el documento real que prueba su afirmación.



Mostró lo que sería la ruta que hacen los buques que salen de México para llevar petróleo a Cuba, lo que, señala, el Gobierno de Claudia Sheinbaum justifica como una ayuda humanitaria que así huele a sanciones por parte de los Estados Unidos si sus empresas usan bancos estadounidenses para esas operaciones.



Se repite el mismo libreto que ya vimos con Venezuela. Recursos nacionales usados en alianzas ideológicas y opacidad en contratos. México, lindo y querido, abre los ojos, ustedes no necesitan convertirse en la próxima Venezuela y menos en un Estado petrolero que subsidia dictaduras. La historia ya nos dio la advertencia, agregó Elieser “El Bayardo”, y sentenció: “El populismo petrolero quiebra empresas y hunde economías porque la realidad es esa”.



Mientras en México hay zonas con desabasto y precios altos en el combustible, Pemex envía millones de litros al extranjero y no a cualquier país, sino a una dictadura, finaliza.