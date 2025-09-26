OPINIÓN: NO MERECÍAN MORIR ¡AYOTZINAPA!

Locutor René Narváez Lozada

“La voz de México”

La pregunta sigue en el aire en relación a los estudiantes de la Normal Burgos: ¿Quién los mandó desaparecer?

Ese día, 26 de septiembre del año 2014, tuve programa en Reforma 46, el edificio de la estación de Radiorama, donde se transmitía mi programa de radio La Voz de México, Voces de México y Palabras de Vida, lugar donde los dueños, socios y administradores me respaldaban, junto con la gran empresa de radio Grupo Radiorama Ciudad de México.

Empezaré por relatar cómo recibí la información momentos antes de “entrar a cabina en vivo al aire”. En los controles estaba mi compañero Giovany (qpd) y Antonio Galván, quienes, dicho de paso, le daban un toque especial a mi programa: efectos de sonido, introducción de música, recepción de llamadas; eran un equipazo. Cobla, señora Margarita Sotero y demás miembros de nuestro equipo de trabajo completaban la coordinación.

Esta historia, que inicia un 26 de septiembre de 2014 y que hoy está llena de evidencias, datos de prueba y varios testimonios de testigos presenciales, incluso videos, y por si fuera poco, el testimonio desgarrador de los alumnos de la Normal de Maestros sobrevivientes a esta represión, terminó en una gran agresión por parte de “las autoridades” —pongo entre comillas esto— porque hoy se sabe que fueron los tres niveles de gobierno los que presuntamente intervinieron en construir una historia distinta a los hechos y a la verdad, lo que nos hace ver, con su “interés de ocultar la verdad”, que el trágico acontecimiento de los estudiantes fue “un crimen de Estado”.

Hoy, los expertos criminólogos, criminalistas, peritos en fotografía forense, en imágenes satelitales y diversas ciencias forenses han descubierto que la narración inicial de las autoridades ocultó la verdad de los hechos y cambió la historia de lo que describieron inicialmente en su “supuesta investigación”.

Y digo “supuesta” porque solo inventaron cosas para justificar su dicho, mismo que quedó sin sustento alguno al entrar grupos de investigación forense de nivel internacional que echaron abajo “toda la verdad expuesta del caso de Ayotzinapa por el gobierno y las autoridades mexicanas”.

Nadie de las autoridades se centró en investigar de manera imparcial y verídica cuáles fueron las causas que provocaron el enojo de los estudiantes de la Normal Burgos de Maestros de primaria y el posterior enfrentamiento con algunos civiles y autoridades municipales de Iguala, y la posterior desaparición de los 43 estudiantes, como he dicho, desde aquel 26 de septiembre de 2014.

Hoy, a la luz del tiempo y la distancia, y después de haber detenido a policías y diversas personas, se sabe que existen evidencias, de conformidad con testimonios de algunos ex trabajadores del gobierno de Iguala, del gobierno de Guerrero y hasta del gobierno federal, que prueban la responsabilidad directa, primeramente, del alcalde de Iguala, pero también la intervención posterior de autoridades estatales y federales, y hasta del ejército mexicano en la desaparición forzada de los estudiantes de la Normal.

He de comentar que existe la cinta testigo de mi programa de ese día, donde primero mencioné la masacre de un grupo criminal en un supuesto enfrentamiento con autoridades y militares en el Estado de México, y momentos después me vi, por las circunstancias y la noticia llegada en ese momento, obligado a anunciar lo que acababa de pasar en Iguala, un día después de las protestas estudiantiles en Chilpancingo, y terminé diciendo: “Alerté a las autoridades federales para que intervengan e investiguen, porque acaba de haber un enfrentamiento estudiantil entre las autoridades, y para que no escale esto a mayores consecuencias y pase lo que el 2 de octubre de 1968, que murieron y fueron desaparecidos muchos estudiantes”.

Y lamentablemente, mi voz se volvió profética, y esto finalmente sucedió… No saben ustedes, por estos jóvenes y sus familias, ¡cuánto lo siento y lamento!