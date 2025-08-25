“NO RECIBO REGALOS DE ELLOS”: SHEINBAUM RECHAZA REGALO DE ÁNGEL AGUIRRE
Durante su visita al municipio de Ometepec, Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo protagonizó un momento que rápidamente se viralizó en redes sociales, al rechazar un obsequio que una mujer le entregó en nombre del exgobernador Ángel Aguirre Rivero.
El hecho ocurrió el pasado sábado cuando la mandataria descendía de su vehículo y fue abordada por una ciudadana que intentó darle una bolsa con un presente. Al escuchar que provenía de Aguirre, Sheinbaum detuvo el gesto y respondió: “Uy, no mi amor, gracias. Mándele saludos, pero dígale que no, no recibo regalos de ellos”.