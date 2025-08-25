OPINIÓN: LA OTRA CARA. REBOSA FOSA SÉPTICA EN EL COBACAM

POR: HUBERT CARRERA PALÍ

Lo que ocurre actualmente en el Colegio de Bachilleres de Campeche (Cobacam) es realmente asqueroso y denigrante, ante el acoso, asedio, tráfico de influencias, manipulación de horas de clase, despidos injustificados, en fin, una retahíla de violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) que se ordena desde la Dirección General con el consentimiento incondicional del sindicato (Sutcobacam).

Docentes de diferentes planteles han decidido llegar hasta las últimas consecuencias si no remueven inmediatamente al director general César González David, (a) “El Bodrio”, quien con lujo de prepotencia y clásicos desplantes de comunista frustrado, además de posible fiel adorador de la santa muerte, hace y deshace a la medida de su gusto desde llegó al cargo, en perjuicio de la plantilla de maestros y administrativos de los 37 centros educativos de todo el Estado, además de poner en severo riesgo la integridad física de cuatro mil alumnos de nuevo ingreso, que son la carne de cañón más débil para sus fines perversos y lesivos que comparte con amigos afines colocados en puestos claves, donde incluso estudiantes menores de edad han salido embarazadas, videograbadas y exhibidas en selfis eróticas.

Es obvio que el Cobacam atraviese una severa crisis de credibilidad, calidad y prestigio, cuando quien dirige sus destinos no tiene, pero ni la más mínima experiencia en dicha responsabilidad.

En varios documentos oficiales que obran en nuestro poder, entre éstos minutas de trabajo, los maestros exigen se investigue a dónde va a parar tanto dinero que está destinado para el pago de horas clases. Aseguran que la promoción de horas es una verdadera farsa, pues comúnmente desaparecen de manera “mágica” o bien se asignan plazas y contratos a allegados del director general, por lo general maestros sin el perfil académico y “flojos” -textual y como dice la queja-, tal y como sucede en el plantel de Seybaplaya, donde una licenciada en turismo sin la certificación correspondiente imparte la asignatura de inglés, o que una ingeniera esté a cargo de los horarios de educación física.

Todas la degradación de la calidad educativa son operados nada más y nada menos que por el director académico, Luis Armando Officer, por cierto con fuertes vínculos de amistad con otro comunista frustrado y titular de la Secretaría de Educación del Estado (Seduc), Víctor Sarmiento Maldonado; la secretaria general del Sutcobacam, Ana Isabel May Cardeña, quien se ha llenado de lujos a expensas de sus agremiados, claro, siguiendo fielmente las instrucciones del director general César “El Bodrio” González David.

La gota que derramó el vaso fue la imprudencia de “El Bodrio” al imponer a Joaquín Horacio Uc Uc nuevamente como director general del plantel Seybaplaya, cargo del cual fue cesado el año pasado por señalamientos de acoso a estudiantes y las permanentes diferencias con docentes de este plantel. Sin embargo, jamás fue dado de baja, por lo que anduvo pululando por otros planteles del sur del Estado donde también habría cometido las mismas tropelías, siempre bajo el consentimiento del director general César González.

En un escrito dirigido al titular de la Seduc, (@SEDUCampeche) con copia a la gobernadora (#GobiernoDeTodos) y a la Secretaría de la Contraloría (@SECONTCampeche), los maestros del plantel Seybaplaya manifestaron su rechazo a tal imposición, y advirtieron que si el primero de septiembre Uc Uc entra en funciones, suspenderán labores, tomarán el plantel y de paso pedirán la cabeza del “borrachín” César González, pese a contar con padrinos políticos que le solapan y aplauden todas los excesos que comete como funcionario públicos.

Del Cobacam se aseguran hechos aberrantes llenos de suciedad y libidinosos, como lo que habría sucedido en el plantel 20 de la comunidad Don Samuel del Municipio de Escárcega, donde una alumna habría salido embarazada de un docente.

El tema del acoso de maestros a alumnas es un problema sin control, ahí está el más reciente caso que ocurrió en el plantel de Lerma, Campeche, donde alumnos y padres de familia tuvieron que manifestarse para que los voltearan a ver y separaran de su cargo al maniático docente.

Sin embargo, pese a que la fosa séptica está rebosando, “El Bodrio” protege y encubre a todos esos enfermos sexuales, asignándolos a otros centros Cobacam, o los mantiene ocultos en la Dirección General para asignarles otras funciones muy diferentes a las que comúnmente desempeñan.

De este modo, César González trata de no confrontar a su fiel aliado el Sutcobacam para mantener una aparente calma al interior de todos los planteles, pero no ha tomado en serio al nuevo sindicato independiente de reciente creación que le viene pisando los talones denunciando todos sus desplantes e irregularidades que se cometen con el Contrato Colectivo de Trabajo, para beneficiar a sus incondicionales que a cambio César les estaría cobrando el favor con la promoción política de Pablo Gutiérrez Lazarus, actual alcalde del Carmen, quien quiere ser candidato de Morena a la gubernatura del Estado.