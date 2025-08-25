“ES LA PRIMERA VEZ QUE OIGO ESE TEMA”: SHEINBAUM EVADE PREGUNTA SOBRE MADURO Y CÁRTELES

Durante su conferencia de prensa del viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre los presuntos vínculos de Nicolás Maduro con cárteles de la droga mexicanos. Ante la pregunta de una periodista, la mandataria respondió que era “la primera vez” que escuchaba del tema y afirmó que en México no existe ninguna investigación relacionada con el presidente de Venezuela y grupos criminales. Señaló además que, en caso de que existan pruebas, estas deberían ser presentadas.

El hecho provocó críticas en cadenas de televisión de España y Latinoamérica, donde señalaron la incomodidad de la presidenta y calificaron de “descaro” su desconocimiento. Los comentarios internacionales recordaron que agencias como la DEA, el FBI y la CIA, así como autoridades estadounidenses, han señalado nexos entre el llamado Cártel de los Soles, el chavismo y organizaciones criminales mexicanas, cuestionando la postura del gobierno mexicano.