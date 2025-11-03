MOVIMIENTO AGRÍCOLA CAMPESINO EXIGE JUSTICIA POR LÍDERES ASESINADOS Y LLAMA A NO OLVIDARLOS

El Movimiento Agrícola Campesino (MAC) difundió un mensaje en redes sociales para rendir homenaje a tres figuras emblemáticas que perdieron la vida defendiendo causas sociales y comunitarias: Homero Gómez González, Bernardo Bravo y Carlos Manzo. En su publicación, la organización destacó la valentía de estos hombres que, aseguran, “se negaron a callar ante la corrupción y la injusticia”.

“Homero Gómez González defendió los bosques y la mariposa monarca; Bernardo Bravo alzó la voz por los productores de limón de Michoacán contra la extorsión; y Carlos Manzo soñó y luchó por un Uruapan libre del crimen”, señala el mensaje del MAC.

El movimiento expresó que los tres no buscaban poder, sino dignidad, y que sabían el riesgo de enfrentar a quienes “viven del dolor ajeno”, pero aun así decidieron mantenerse firmes. “Eligieron morir de pie antes que vivir arrodillados”, se lee en el texto.

El MAC subrayó que las muertes de estos líderes duelen porque reflejan la grave situación de violencia e impunidad que atraviesa el país. “Sus muertes duelen porque nos recuerdan que en este país, la valentía se paga con la vida y la verdad se intenta enterrar con silencio”, expresaron.

La publicación concluye con un llamado a la memoria colectiva: “La verdad no puede ser asesinada; aunque maten a sus portavoces, la verdad perdura. Que su memoria nos sacuda y que su ejemplo nos despierte. Prohibido olvidarlos. Olvidar sus rostros sería aceptar que la maldad ganó. Y no, todavía no”.