GRÚA PROVOCA DERRUMBE DE TECHO EN OBRA DE BODEGA AURRERA EN EL RANCHITO MALIBRÁN; HAY VARIOS LESIONADOS

Una grúa propiedad de la empresa Becerril provocó el derrumbe parcial del techo en la obra donde se construye una nueva tienda Bodega Aurrera en el ranchito Malibrán, dejando como saldo varios trabajadores lesionados. De acuerdo con los reportes preliminares, la unidad habría perdido estabilidad o calculado mal el peso del material que levantaba, lo que ocasionó que parte de la estructura metálica cediera, dañando las traves y la cubierta.

El accidente generó momentos de pánico entre el personal que se encontraba laborando dentro y alrededor de la construcción. Algunos obreros resultaron heridos por la caída de materiales y el desprendimiento de láminas, siendo auxiliados inicialmente por sus compañeros y posteriormente atendidos por los servicios de emergencia que arribaron al lugar.

Los lesionados fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica especializada. Mientras tanto, autoridades y representantes de la empresa responsable investigan las causas del incidente y deberán reforzar las medidas de seguridad para evitar nuevos accidentes en la obra.