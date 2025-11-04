PERÚ ROMPE RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON MÉXICO TRAS ASILO A BETSSY CHÁVEZ

El canciller de Perú, Hugo de Zela, anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México después de que la ex primera ministra Betssy Chávez recibiera asilo político en la embajada mexicana en Lima. La decisión fue comunicada oficialmente por el gobierno peruano, que consideró la medida como una intromisión en sus asuntos internos.

De Zela explicó que la presencia de Chávez bajo la protección del Estado mexicano imposibilita mantener el diálogo bilateral en términos de respeto mutuo. La exfuncionaria enfrenta acusaciones por presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, por lo que su solicitud de asilo generó tensión inmediata entre ambos países.