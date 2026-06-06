HOMBRE SE RETUERCE DE DOLOR EN HOSPITAL DEL IMSS BIENESTAR DE GUAYMAS, SONORA Y NADIE LO ATIENDE: JOSÉ DÍAZ

-“¿ACASO NO DICE LA ENCARGADA DE DESPACHO CLAUDIA SHEIMBAUM QUE TODOS LOS MEXICANOS TIENEN DERECHO AL SISTEMA DE SALUD DESDE QUE HACEN?”

Al recalcar que así luce la “salud universal” de Morena, el creador de contenido José Díaz publicó en sus redes sociales un video donde aparece un hombre, de acuerdo con él en situación de calle, cubierto con una sábana y tirado en el suelo del hospital del IMSS Bienestar de Guaymas, Sonora, gimiendo sin que nadie lo atienda.

Y escribió: “¿Acaso no dice la encargada de despacho Claudia Sheinbaum que ‘todos los mexicanos tienen derecho al sistema de salud desde que nacen’? En Guaymas, Sonora, un hombre en situación de calle se retuerce de dolor abandonado en la sala de espera del IMSS Bienestar. Gime, sufre y nadie lo atiende. Pura mentira y abandono. ¿Dónde está esa atención médica, Claudia?”.