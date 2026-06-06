PREOCUPA DERRUMBE DENTRO DE SAN FRANCISQUITO; ES IDENTIDAD DE CATÓLICOS CAMPECHANOS: CRONISTA MUNICIPAL

La colocación de puntales en la fachada de la iglesia de San Francisquito, para prevenir posibles desplazamientos estructurales tras las recientes lluvias, ha generado preocupación entre ciudadanos y especialistas debido al alto valor histórico del emblemático templo.

El cronista municipal Aarón Pérez Durán, recordó que el templo data de 1634, cuando fray Alonso de la Torre impulsó la construcción de un convento dentro de la villa dedicado a San Roque. Para 1724 ya estaba concluido y se consolidó como una de las edificaciones religiosas más importantes de la época colonial.

Pérez Durán destacó que San Francisquito forma parte fundamental del patrimonio histórico y de la identidad de los católicos campechanos, junto con la Catedral, la iglesia de Jesús, San José, San Juan y San Francisco.

Además, subrayó la urgencia de atender los daños estructurales, para evitar un mayor deterioro y preservar la memoria histórica y cultural de la ciudad.