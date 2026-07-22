PESCADORES DE VILLAMADERO BLOQUEAN SALIDA DE MARINOS TRAS UN OPERATIVO Y RECUPERAN A LA FUERZA SUS COMPRESORAS

Seybaplaya.- Pescadores de Villamadero retuvieron durante varias horas a un convoy de la Secretaría de Marina-Armada de México en la zona de muelle, para exigir que les devuelvan unas compresoras decomisadas, lo que al lograr permitieron el retiro de los navales.

El hecho ocurrió la tarde de hoy, cuando los marinos pretendían salir tras haber asegurado unas compresoras tras un operativo, tras lo cual los ribereños se movilizaron y atravesaron troncos para bloquearlos.

Tras momentos de tensión, los manifestantes bajaron a la fuerza las compresoras y permitieron el retiro del convoy marino.