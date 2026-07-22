MADRE DENUNCIA NEGLIGENCIA MÉDICA EN EL HOSPITAL DE ESCÁRCEGA
Edith Luna Jiménez denunció presunta negligencia médica en el Hospital General “Jannel Romero Aguilar” de Escárcega, luego de que su hijo recibiera un tratamiento que no correspondía a su padecimiento y que derivó en una discapacidad permanente. Relató que fue recetado con antibióticos que no eran adecuados, lo que agravó su condición y obligó a una segunda intervención quirúrgica.
La madre aseguró que los primeros estudios, incluidos ultrasonidos y placas, no fueron considerados correctamente por el personal médico, lo que retrasó un diagnóstico oportuno. Además, señaló que ha tenido que adquirir prácticamente todos los insumos y medicamentos con apoyo de familiares y conocidos, debido a la falta de materiales en el hospital.
Luna Jiménez también cuestionó la respuesta de la dirección del nosocomio, que justificó la actuación del personal basándose en estudios deficientes y sin ofrecer soluciones claras. Ante esta situación, exige que se investigue el caso y que se determinen responsabilidades por los daños ocasionados a su hijo, mientras continúa con los gastos médicos y terapias necesarias para atender la discapacidad que presenta.