OBRERO SUFRE DESCARGA ELÉCTRICA EN OBRA DE ESCÁRCEGA

Un obrero que trabajaba en la construcción de una nueva pizzería propiedad del Grupo GES en Escárcega sufrió una descarga eléctrica luego de que un montén que intentaba mover hiciera contacto con cables del tendido eléctrico.

Paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladarlo al Hospital General de Escárcega, donde recibió atención médica. Afortunadamente, el trabajador sobrevivió al incidente y se encuentra bajo supervisión médica.