SEDUC ANUNCIA OPERATIVO “MOCHILAS POR LA PAZ” PARA EL NUEVO CICLO ESCOLAR

La Secretaría de Educación (SEDUC) prepara el operativo “Mochilas por la Paz”, estrategia que se implementará al inicio del próximo ciclo escolar para fortalecer la seguridad en los planteles educativos, informó el titular de la dependencia, Candelario Pacheco Pacheco.

Explicó que el protocolo ya cuenta con un borrador y se encuentra en revisión por el área de Derechos Humanos, a fin de garantizar que su aplicación respete los derechos de las y los estudiantes antes de recibir la autorización definitiva. Asimismo, indicó que, previo al regreso a clases, supervisores y directores recibirán capacitación sobre este y otros protocolos de seguridad que deberán aplicarse en los centros escolares.

Pacheco Pacheco precisó que el 24 de agosto iniciarán los Consejos Técnicos Escolares en su fase intensiva, donde se reforzarán acciones relacionadas con la seguridad y la organización de los planteles. Además, durante el receso escolar, la SEDUC realiza trabajos de mantenimiento menor en las instalaciones para que estén en condiciones óptimas al recibir a los alumnos.