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EN DOS MESES CAMPECHE CONTARÁ CON LEY PARA PROTEGER A PERIODISTAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

En aproximadamente dos meses, el Congreso de Campeche prevé tener consensuada y lista para su aprobación la iniciativa de ley que busca garantizar la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, anunció el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Pedro Hernández Macdonald.

 La propuesta busca convertir a la entidad en un referente nacional en materia de derechos humanos, con estándares internacionales y el acompañamiento del alto comisionado de la ONU, Ricardo Cancela Neves.

Hernández Macdonald explicó que la iniciativa incorporará recomendaciones de la Relatoría Especial de la ONU y reforzará la seguridad de quienes ejercen el periodismo y defienden derechos humanos, actividades consideradas de alto riesgo en el país. La ley surge del consenso entre autoridades, periodistas, sociedad civil y universidades, garantizando que los recursos y mecanismos de protección se apliquen de manera efectiva.

El legislador hizo un llamado a las fuerzas políticas a dejar de lado las diferencias partidistas, asegurando que la protección de la libertad de expresión y la seguridad de los ciudadanos no tiene color político. Subrayó que, con la aprobación de esta ley, Campeche podrá pasar de los discursos a acciones concretas, blindando legalmente a periodistas y defensores de derechos humanos en beneficio de toda la población.

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