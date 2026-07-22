miércoles, julio 22, 2026
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ASESINAN A PERIODISTA CRÍTICO DE MORENA EN SAN PABLO ETLA

El periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado esta mañana en un puesto de comida ubicado en el interior del fraccionamiento La Esmeralda, en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca. Según los primeros reportes, el crimen fue perpetrado por sujetos armados que dispararon contra el comunicador mientras se encontraba en el lugar.

La víctima era conocida por sus críticas al gobierno morenista, y su muerte genera preocupación sobre la seguridad de los periodistas en la región y el respeto a la libertad de expresión. Autoridades locales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar el móvil del homicidio.

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