MIENTRAS NIÑOS NECESITAN MEDICINAS CONTRA EL CÁNCER, LAYDA GASTÓ $50 MILLONES EN UN BARQUITO Y PANTALLAS: MACDONALD

San Francisco de Campeche.- Al resaltar que está de acuerdo con el artículo 4 de la Constitución, “que nos dice que la salud es un derecho y que el interés superior de la niñez está por encima de todos los cálculos políticos y de todos colores”, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Pedro Hernández MacDonald, lamentó que la gobernadora Layda Sansores no tenga en cuenta el mensaje de pensar en los niños, pues se gastó 50 millones de pesos en un barquito y en pantallas.

Expuso el caso del niño Íker, quien desde los 6 años de edad padece leucemia y está rogando por vivir, mientras sus papás están quebrados, endeudados y vendiendo todo, pero ¿saben qué detenía la vida digna para el menor?, 6 mil 500 pesos de un examen para un trasplante de médula en el Instituto de Pediatría, y tras hacer público el caso, IMSS Bienestar lo pagó.

Desde el 11 de febrero de 2025, mi compañera Mónica Fernández propuso una iniciativa para acabar de tajo con esa terrible situación de que los niños no tengan sus tratamientos contra el cáncer, y si la hubieran aprobado no habrían fallecido 10 niños desde esa fecha hasta ahora. “El interés de la niñez no se demuestra con discursos bonitos, sino con hechos”, aseveró Hernández MacDonald.

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