AHORA SHEINBAUM RECURRE A NIÑOS PARA QUE LE “DECLAREN” SU APOYO: MELISSA; “¿ESTÁ MUY DESESPERADA?”

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido Melissa criticó a la presidenta Claudia Sheinbaum “por recurrir a los niños para que le digan que cuente con ellos”, lo que consideró como una estrategia de Morena para difundir e inculcar su ideología en un sector que no saben ni por quién va a votar.

Al video donde aparece el infante leyendo una hoja bajo la mirada atenta de un adulto, Melissa escribió en tono irónico: “Oye… ¿la Presidenta está muy desesperada? – Pues… Ahora está recurriendo a los niños. Para empezar, tal parece que el niño necesita lentes. Un niño veracruzano aparece declarando su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum con la frase ‘cuente con nosotros’. Tierno, ¿verdad? No tanto cuando entiendes lo que hay detrás: los ponen a decir eso”.

Y sentencia: “Esto no es espontáneo, sino es Morena sembrando su ideología en niños que todavía no saben ni por quién van a votar”