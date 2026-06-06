USTED NO ES BIEN ACEPTADO EN LA SOCIEDAD CAMPECHANA, LE DICEN A GERARDO “SESO LOCO” SÁNCHEZ EN EL PT; “SÓLO VA A DIVIDIRNOS”

Cuando Antonio Gómez Saucedo intentaba justificar el nombramiento del nuevo coordinador estatal, que así se erigiría como precandidato a gobernador, la petista Hermelinda Domínguez se acercó y miró fijamente a un Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores sentado y de brazos cruzados, para expresar: “No lo conozco, nunca lo he tratado, pero no es bien aceptado en la sociedad campechana, por lo cual lo único que va a lograr es dividirnos y perder todo el trabajo realizado por todos los compañeros, lo cual no me parece justo”.

Siguieron aplausos y gritos de “¡fuera!” y “la mayoría decide”, ante lo cual Seso Loco se puso de pie para retirarse.

Antes, Gómez Saucedo, integrante de la directiva estatal, intentó justificar la llegada de Gerardo “Seso Loco” Sánchez al Partido de Trabajo, con el argumento de que “no podemos tener las puertas cerradas”.