CARMEN: NOS QUITA PABLO EL BOCADO DE LA FAMILIA AL PERMITIR QUE PAQUETERÍA FORÁNEA TRAIGA GENTE: CARGADORES Y ALIJADORES

Integrantes del Sindicato de Autotransportes de Carga y Descarga “16 de Julio” y de la Sección 194 de Alijadores denunciaron que la empresa de paquetería Castores está desplazando la mano de obra local al utilizar personal proveniente de Villahermosa para realizar labores de carga, descarga y distribución de mercancías en Ciudad del Carmen. Aseguraron que esta situación afecta directamente el sustento de decenas de familias carmelitas y cuestionaron la falta de intervención del Ayuntamiento encabezado por Pablo Gutiérrez Lazarus.

Los dirigentes sindicales señalaron además que los camiones de la empresa operan durante el día, pese a que entendían que los permisos eran únicamente en horario nocturno, por lo que exigieron transparencia sobre las condiciones en que fueron otorgadas dichas autorizaciones. Indicaron que diariamente ingresa al municipio al menos una unidad, lo que representa la pérdida de empleo para alrededor de ocho trabajadores por jornada.