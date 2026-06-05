¿Salió el tigre de la madriguera? | Por Mario Díaz

-Divide opiniones la misiva del ex presidente Andrés Manuel López Obrador

-Apoya incondicionalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

-Por el bien de todos, que regrese el otro Trump, desea el creador de la 4T

H. Matamoros, Tamaulipas.-Tal y como lo había anunciado, el ex presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR salió de su autoexilio y volvió a figurar políticamente con una carta que hizo pública y que ha provocado reacciones encontradas, como consecuencia de lecturas distintas.

Vale la pena recordar que el creador del Movimiento de Regeneración Nacional, una vez concluido su período constitucional, precisó que se retiraría de la vida pública y solo regresaría si se presentaban tres eventualidades: en defensa de la democracia, en defensa de la Presidenta y en defensa de la soberanía nacional.

La misiva conjuga un apoyo incondicional a la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO y, al mismo tiempo, acusa al gobierno de los Estados Unidos de utilizar prácticas intervencionistas contra México con el pretexto del combate a la migración y al narcoterrorismo, subrayando que se trata de una embestida de carácter político y electoral.

Con razón o sin ella, LÓPEZ OBRADOR considera que la Unión Americana intenta debilitar a Morena y fortalecer a la derecha mexicana con la intención de crear las condiciones necesarias para disponer de un gobierno mexicano entreguista, corrupto, mafioso, cruel y vulnerable.

Para reforzar su punto de vista, desde su finca en Palenque, Chiapas, el ex jefe de las instituciones federales abundó sobre el supuesto o real entramado de algunos funcionarios norteamericanos: “Confían en que podrán engañar de nuevo a muchos ciudadanos estadounidenses con la táctica propagandística hitleriana de repetir y repetir mentiras, con miras a las próximas elecciones de noviembre, para seguir culpando a México de todos y cada uno de sus males”.

Al respecto, es objetivo puntualizar que, efectivamente, la derechización del Continente Americano y del hemisferio es un proyecto de la administración del presidente DONALD TRUMP. Sin embargo, también es una realidad que el mal momento por el que atraviesa el gobierno de la Cuarta Transformación es consecuencia de presuntos actos delictivos sustentados por testimonios de exfuncionarios y de capos del narcotráfico que enfrentan a la justicia yanqui.

En otro párrafo de su escrito, el ex presidente LÓPEZ OBRADOR afirma que le llama la atención el sorprendente cambio del jefe de la Casa Blanca con su relación con el gobierno de la 4T, recordando a la vez que ambos mandatarios privilegiaron el diálogo y no la confrontación.

Señala como ejemplo, que el presidente TRUMP aceptó que se radicara e investigara en México el caso en que se involucraba al general SALVADOR CIENFUEGOS en actos delictivos de acuerdo a un expediente integrado por la DEA y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como represalia política para someter “a una institución fundamental del Estado mexicano”.

Como es del dominio público, la Fiscalía General de la República ni tan siquiera inició la indagatoria correspondiente tal y como se acordó con el Tío Sam y, por el contrario, el general CIENFUEGOS exonerado de toda culpa y condecorado.

LÓPEZ OBRADOR presume de haber sido consejero del presidente republicano de los Estados Unidos luego de que le consultó si era o no conveniente calificar a los narcotraficantes de terroristas. No obstante, hay que recordar que TRUMP etiquetó como terroristas a los cárteles de la droga desde el mismo día que asumió la presidencia de la Unión Americana.

En el final de su misiva, quien encabezó el primer piso de la Cuarta Transformación lanza un dardo candente al acusar a los integrantes del gabinete de seguridad de los Estados Unidos de mal aconsejar al mandatario gringo:

“Más bien atribuyo el sorprendente cambio de Trump a sus falsos amigos y consejeros internos y del exterior que lo han estado embarcando en viles y siniestras aventuras. Por lo mismo, no descarto-y deseo-que el presidente Trump rectifique; ojalá que vuelva a gobernar como antes, con entusiasmo, de manera personal, no delegando lo fundamental, confiando en su juicio práctico y en su instinto certero, y que mande al carajo las rémoras que lo rodean y azuzan, trátese de quien se trate, sean paleros, manipuladores. Caciquillos, vividores, ladrones, polizontes, tinterillos, especuladores, filibusteros, potentados, trepadores o malvados. Por el bien de todos, que regrese el otro Trump”.

Si bien es cierto que estratégicamente no responsabiliza del embate yanqui a México al también magnate neoyorquino, LÓPEZ OBRADOR centra sus baterías en los integrantes del gabinete de seguridad de la potencia mundial, con todo lo que ello significa.

Un par de lecturas encontradas son las más socorridas en relación al mensaje del ex presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Una, que trata de congraciarse con el mandatario norteamericano y, otra, que amaga con “soltar al tigre” si el Tío Sam continúa con su afán injerencista en el territorio nacional.

¿Cómo la ve?

DESDE EL BALCÓN:

I.-Una vez que la misiva de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR “movió el avispero”, habrá que esperar la respuesta del gobierno de los Estados Unidos, sobre todo en lo que se refiere a la extradición de funcionaros morenistas que tienen cuentas pendientes con la justicia de ese país.

II.-Como nobleza obliga, vaya la sincera felicitación y deseos de éxito de la Delegación Tamaulipas de la Asociación Nacional de Locutores de México (ANLM) para la nueva directiva gremial en el estado de Chiapas.

La Mtra. ROSALÍA BUAÚN SÁNCHEZ, dirigente nacional de la ANLM, tomó la protesta de rigor a los nuevos integrantes para el período 2026-2029.

BUAÚN SÁNCHEZ, enfatizó la importancia de mantener la unidad en el gremio y de aprovechar la capacitación que ofrece el convenio nacional con la Universidad Ejecutiva del Estado de México para cursar la Licenciatura en Locución.

¡Felicidades!

Y hasta la próxima.

mariodiaz27@prodigy.net.mx