EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 27 DE DICIEMBRE DE 2025

LOS PENDIENTES DE LAYDA (4 DE 8).

Predicar con el ejemplo, debe ser tarea primordial este 2026 para Layda Sansores. Se ha pasado por el arcaico arco del triunfo los “lineamientos para el comportamiento ético que deben tener las personas representantes, servidoras públicas, protagonistas del cambio verdadero y militantes de Morena”, que prohíben el nepotismo, el uso de recursos públicos con fines personales y la opulencia.

Obligan además a conducirse con austeridad republicana, promover la igualdad, mantener independencia frente a poderes fácticos, rechazar la reelección y actuar conforme a valores democráticos. Sin embargo, Layda Sansores se rodea de guaruras y choferes, se mueve en autos de lujo, viaja en primera clase y en jets privados, vive en la opulencia, tiene a decenas de familiares incrustados en la nómina gubernamental y no conoce la austeridad ni los valores democráticos.

En redes sociales ha sido exhibida varias veces su ostentación en lujos, joyas y relojes Cartier; con ropa exclusiva, bolsas y zapatos de diseñadores europeos Louis Vuitton y Christian Dior. En sus Martes de Jaguar pregona que no puede haber gobierno rico y pueblo pobre, pero la realidad es que ella cada vez es más rica mientras el pueblo cada vez está más pobre.

SHEINBAUM CREE QUE EL PUEBLO ES TONTO.

La semana pasada la presidente Claudia Sheinbaum festejó que por primera vez en la historia reciente, el porcentaje de personas en la clase media superaba al de quienes viven en situación de pobreza… pero, ¿cómo creerle a quienes primero destruyeron el Coneval, el organismo que medía la pobreza? Porque el pueblo, que sobrevive en la informalidad y sin futuro, no comparte ese sentir.

Considerando que los gobiernos de la cuarta transformación han tenido el peor crecimiento económico, el peor endeudamiento y los peores resultados en esta “historia reciente”, ¿cómo pudieron hacer posible este milagro? Siendo realistas, los únicos que en estos siete años dejaron se vivir en la pobreza, y no para vivir en la clase media, son los más de 220 mil asesinados y más de 60 mil desaparecidos contabilizados. Al parecer Sheinbaum cree que el pueblo es tonto.

La economía del país cuelga de alfileres endeudada más que nunca. Pemex sigue en bancarrota, gracias a que la ordeñan los huachicoleros morenistas. La CFE no exhibe progreso alguno, continúan los apagones. El sistema de salud está colapsado, cada vez es más reducida la atención médica y continúa el desabasto de medicamentos. Si no se ve mejora por ningún lado, ¿cómo pudo realizar este milagro la presidente Sheinbaum? ¿Fue broma adelantada de Santos Inocentes?