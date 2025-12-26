Campeche sobresale a nivel nacional porque Layda Sansores es la gobernadora que más cantidad de demandas ha presentado contra los periodistas.

La organización no gubernamental internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubicó a México en el segundo lugar en todo el mundo con más periodistas asesinados y está en la misma posición en cuanto a periodistas desaparecidos.

México es también una de las naciones donde se han promovido más recursos legales contra los comunicadores con el pretexto de la violencia política en razón de género, violencia mediática, violencia política, incitación al odio y la violencia, difamación y otras excusas.

Y Campeche sobresale a nivel nacional porque Layda Sansores es la gobernadora que más cantidad de demandas ha presentado contra los periodistas. También somos la vergüenza nacional por la sumisión de los jueces y magistrados a los caprichos y arbitrios de la mandataria. Lo que ella ordene se tiene que acatar así sea impedir que un periodista ejerza su profesión o se refiera directamente a la mandataria.

En el día que el mundo reflexiona sobre la paz, las reconciliación, el respeto a los derechos humanos; cuando algunos países con conflictos bélicos declaran un tregua para conmemorar el nacimiento de Jesús, en Campeche la mandataria insiste en su pretensión de encarcelar a sus críticos y en pulverizar a las figuras de la oposición.

Si México es la vergüenza mundial por la cantidad de periodistas asesinados, por el elevado número de comunicadores desaparecidos, y por la elevada cifra de demandas judiciales en contra de quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión, en Campeche somos la vergüenza nacional, no solo por los ridículos públicos que suele cometer la mandataria, sino por su obsesión por acallar toda crítica.

Mueve a risa, y quizá hasta a lástima la reciente declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el tema de la censura. Dijo que en México eso no existe, y que tampoco ha llamado a ningún medio para solicitar que se dé de baja a algún periodista.

Sobre el tema de la censura miente con conocimiento de causa. Campeche es un laboratorio donde se han explorado las medidas para acallar las críticas y para desaparecer a medios independientes. Layda Sansores es la gobernadora más represora de la libertad de expresión, y los jueces y magistrados que deberían velar por resoluciones justas, son los verdugos de las obsesiones de venganza de la mandataria.

Si la presidenta Sheinbaum desconoce estos hechos todos deberíamos preocuparnos. O está mal informada y eso no es bueno, o lo sabe pero lo esconde –y por tanto lo tolera—lo que resulta peor.