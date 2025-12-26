FALTA DE OBRA PÚBLICA Y DESPLAZAMIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL CAUSA 50% DE DESEMPLEO, SOBRE TODO EN ALARIFES: ROBERTO ORTEGA

El secretario de Organización del Comité Estatal de la Coalición de Organizaciones Sociales, Sindicatos y Cooperativas (CONOSSYC), Roberto Ortega Santos, advirtió que la falta de obra pública y el desplazamiento de la mano de obra local por personal foráneo afectan de manera severa a la clase trabajadora en el Municipio de Campeche y en el resto del Estado, lo que causa en el sector, albañiles principalmente, un 50 por ciento de desempleo pese a que algunos actores políticos presentan porcentajes “maquillados”.

La situación real se vive en los hogares de profesionistas y trabajadores que hoy carecen de ingresos estables, y no por no es siempre visible para quienes cuentan con empleo fijo dentro de la administración pública en los tres niveles de Gobierno, pero el panorama para la población en general es alarmante y podría empeorar, ante lo cual planean buscar una reunión con la secretaria de Gobierno, Liz Hernández, para ver de qué manera las empresas que vienen a hacer trabajos empleen a los albañiles campechanos.

Ante la falta de oportunidades en el Estado, expuso Ortega Santos, muchos albañiles optan por migrar temporalmente o “semanear” a Yucatán en busca de oportunidades, como alternativa para sostener a sus familias, lo que refleja la urgencia de atender la situación laboral en Campeche con medidas concretas y de largo plazo.

Y sentenció: “La ausencia de proyectos de infraestructura pública ha reducido de forma considerable las fuentes de empleo, particularmente para los alarifes y trabajadores de la construcción, a lo que se suma que las pocas obras impulsadas por la iniciativa privada llegan acompañadas de su propia mano de obra, lo que deja fuera a los albañiles campechanos, quienes tienen calidad pero no espacios para demostrarlo”.