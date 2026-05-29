CAPTAN A UNA RATA DENTRO DEL HOSPITAL GENERAL DEL IMSS DE CIUDAD OBREGÓN, SONORA; FUE UN “HECHO AISLADO”, JUSTIFICA LA INSTITUCIÓN

Entre gritos de personal y pacientes del Hospital General Regional número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Obregón, Sonora, una rata fue captada al salir de un plafón y caer sobre una mesa y al suelo, tras lo cual corrió desesperada en busca de refugio.

Tras el hecho, ocurrido el martes 26 de este mes de mayo, el IMSS aseguró al otro día que se trató de un “hecho aislado”, afirmó que reforzó labores de limpieza y control sanitario en el nosocomio y que “mantiene programa permanente de control integral de fauna nociva y plagas, el cual se realiza de manera periódica conforme a protocolos y calendarios establecidos”.