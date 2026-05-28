Lamentable será que, por las influencias de la conductora, se deje a la víctima en el desamparo, ojalá que por lo menos los ayuden con los gastos de hospitalización…

–“Vaya polémica que se encendió en las redes sociales a raíz del atropellamiento de un joven artista urbano por culpa de una señora a todas luces influyente, quien conducía con total falta de precaución y según algunos eruditos, que siempre abundan en todos lados, a exceso de velocidad. Sorprende la celeridad con que se atendió este asunto, pues ha habido casos similares en que pasan años, y el tema sigue sin resolverse” observó el poeta Casimiro a sus amigos de tertulia.

–“Lo que más me llama la atención, apuntó con presteza el bolero don Memín, es que ni con la evidencia del video, la gente cree en la versión que difunden las autoridades, ni el fiscalito sihochaquense y mucho menos los voceritos de la Policía Estatal. La gente ya no cree en ellos y eso es algo muy delicado” añadió.

–“¡Cómo van a creer en ellos, intervino doña Chela, si a lo largo de nuestra historia ha habido fiscales que ¡han inventado cada cuento para resolver sus crímenes! Aún recuerdo el caso de un procurador que dijo que un político que fue asesinado “pagó para que lo mataran”, mientras que en otro caso la Fiscalía aseguró que una dama ejecutada se había suicidado y que ella misma se disparó en varias ocasiones. O sea, con estos antecedentes, que alguien me responda: ¿cómo les vamos a creer?”.

–“En el caso más reciente, en el del joven atropellado en la Bola de Queso, argumentó do Julián, fue más que visible el proteccionismo que se le dio a la mujer que conducía el vehículo; por más que le quieran echar maquillaje al caso, es obvio que la mujer manejaba sin precaución, y que el chamaco también iba distraído. Lamentable será que por las influencias de la victimaria, se deje a la víctima en el desamparo, ojalá que por lo menos los ayuden con los gastos de hospitalización” exigió.

–“Yo creo que sí hay que detenernos un poco en la falta de credibilidad hacia nuestras autoridades, sugirió el poeta Casimiro. Si no tienen la confianza ciudadana, ¿de qué manera podrían garantizarnos que harán un buen trabajo? Hasta ahora lo que han hecho ha sido decepcionante, y seguramente por eso se les ha perdido la fe y dudo mucho que algún día lo puedan recuperar”.

–“Es que hay que recordar cuántos casos se han quedado en la impunidad, puntualizó doña Chela. El caso de la familia que atropellaron causándoles la muerte cerca del asilo de ancianos, o la de la joven fotógrafa, hija de un estimado periodista, quien también perdió la vida, y su asesina se encuentra en completa libertad, como si nada hubiera pasado. Ha habido casos de influyentismo y eso ha erosionado en su totalidad la confianza en nuestras autoridades” lamentó.

–“Y si las autoridades no hacen su trabajo, y si la gente ya no les tiene confianza, entonces ahora ¿quién podrá ayudarnos?” se preguntó con angustia el rechoncho bolero don Memín.