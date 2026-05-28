EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 28 DE MAYO DE 2026

NO A LA CENSURA PRESIDENCIAL, VEA TV AZTECA.

Desde esta trinchera expresamos nuestro repudio al boicot convocado por la autoritaria presidenta Claudia Sheinbaum an contra de TV Azteca, medio que resulta incómodo a su corrupta administración porque da a conocer los robos, abusos y narcoalianzas que realizan los gobiernos de la cuarta transformación.

Ernesto Zavaleta, en su columna “la nueva censura presidencial”, cita que “el poder jamás acepta la censura, la llama ‘derecho de réplica’, regulación’, ‘ética pública’, o en el nuevo diccionario cuatroteísta, ‘combate a las mentiras’. Si me das la razón es verdad, si me contradices mientes, es el mensaje que lanzó Sheinbaum al convocar al pueblo a no ver TV Azteca, pero no desmintió una sola nota de la televisora con datos.”

Zavaleta reporta que este modelo de censura “comenzó a replicarse en los estados gobernados por Morena… Todos tienen algo en común: la convicción de que el periodista crítico es adversario político… Ahí está el caso de Layda Sansores y su confrontación con periodistas campechanos… primero las descalificaciones. Después campañas digitales. Luego las presiones judiciales”. Tal cual la hemos padecido. Ella se larga en 475 días, nosotros aquí seguiremos.

CLAUDIA SHEINBAUM, ¿LA MITÓMANA DEL SEXENIO?

Comenta el editorial Confidencial, de El Financiero, sobre “¿El nuevo villano favorito?” que ha creado Claudia Sheinbaum en medio del “circo decadente” en que se ha convertido su corrupta y criminal administración. Ya no sabe qué hacer para distraer la atención del pueblo, que observa con asombro a la presidenta defendiendo a sus narcopolíticos a toda costa. Reproducimos.

“Alejandro Moreno, líder del PRI, consideró que su persona ya es casi el nuevo villano favorito de la 4T, puesto que ya ocupaba Gerardo Garcia Luna en el sexenio pasado. El campechano respondió a la presidenta respecto de su llamado a ‘que se devuelva lo robado’: La persecución en mi contra ha sido el arma favorita para distraer al pueblo. El problema no soy yo. El problema es que Morena está rebasado por la narcoalianza.”

Con desfachatez, la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció en su mañanera que empezará a entregar un premio al “mitómano de la semana”. No se ha percatado que los mexicanos no le creen, precisamente porque la consideran mentirosa. Se expone a que la oposición y los medios le entreguen premio por ser la “mitómana del sexenio”. Presidenta con A, deje de hacer el ridículo y póngase a trabajar.