LAYDA TIENE A SU SERVICIO EL PODER JUDICIAL Y LO CONVIRTIÓ EN OFICINA Y EXTENSIÓN DE SU CASA: FÉLIX SÉLEM

-“LA IMPARCIALIDAD DESAPARECE Y LA CONFIANZA CIUDADANA SE DESTRUYE”

Mediante un video divulgado en sus redes sociales, el abogado Félix Sélem Villanueva lamentó que el Poder Judicial esté al servicio y sea una oficina más del Gobierno del Estado al mando de Layda Sansores.

Esto es indudable, afirmó, pues hay 3 magistrados foráneos cercanos y al servicio de la gobernadora, quien así tiene al Poder Judicial no sólo como oficina, sino una extensión de su casa, porque hasta medio familiares ya son de ella.

Sélem Villanueva señaló que Campeche merece un Poder Judicial autónomo, independiente y libre de influencias del Gobierno Estatal, ya que cuando los magistrados responden más a intereses políticos que a la ley, la imparcialidad desaparece y la confianza ciudadana se destruye.

Cabe recordar que entre los personajes foráneos cercanos a Layda Sansores está el poblano Juan Pedro Alcudia Vázquez, quien es el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Local del Estado de Campeche.