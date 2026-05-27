miércoles, mayo 27, 2026
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PROPONEN EN MICHOACÁN QUE ASESINATO DE ALGÚN CANDIDATO SEA CAUSA DE NULIDAD DE ELECCIÓN, ¡DESDE EL INICIO DEL PROCESO HASTA LA ENTREGA DE CONSTANCIA!

-“ES INCONSTITUCIONAL Y CRIMINAL, Y UN INCENTIVO PERVERSO PARA ANULAR VOTACIONES”: ABOGADA MÓNICA CALLES

En el Congreso del Estado de Michoacán fue propuesta como causa de nulidad de elección el asesinato de cualquier candidato, desde el inicio del proceso electoral hasta antes de la entrega de constancia.

El argumento es que la violencia contra candidaturas no sólo afecta a la persona directamente agraviada, sino que puede alterar gravemente las condiciones de competencia, inhibir al electorado, generar miedo social y romper la autenticidad del proceso electoral.

Sin embargo, al respecto, la abogada y consultora constitucional Mónica Calles Miramontes escribió en sus redes sociales: “¡No sólo es inconstitucional, es criminal! ¿Es en serio? ¡No es posible que no dimensionen el grado de riesgo que eso significa para cualquier participante en una contienda! Están creando un incentivo perverso para anular votaciones”.

“¿Seguridad o es otro salvavidas del partido Morena?”, cuestionó, y aseveró: “No son capaces de garantizar seguridad y paz, su lógica es: ‘Usemos la violencia a nuestro favor’. ¡Criminales!”.

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