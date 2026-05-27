miércoles, mayo 27, 2026
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AGUACERO REBLANDECE PARTE DE LA PARED QUE SOSTIENE LA MUFA DE UNA CASA EN MONTECRISTO; QUE INTERVENGA LA CFE

San Francisco de Campeche.- Por medio de un inbox enviado a nuestra página, el usuario identificado como Tecnoservic Daniel alertó sobre el peligro en que quedó una familia —entre ella una menor de 4 años de edad— de Montecristo tras el aguacero de esta tarde, debido a que la mufa de su vivienda quedó inclinada luego de cuartearse parte de la pared que la sostiene.

Hizo un llamado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para tomar de inmediato cartas en el asunto, pues dicha estructura quedó sobre las ramas de un árbol grande.

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