AGUACERO REBLANDECE PARTE DE LA PARED QUE SOSTIENE LA MUFA DE UNA CASA EN MONTECRISTO; QUE INTERVENGA LA CFE

San Francisco de Campeche.- Por medio de un inbox enviado a nuestra página, el usuario identificado como Tecnoservic Daniel alertó sobre el peligro en que quedó una familia —entre ella una menor de 4 años de edad— de Montecristo tras el aguacero de esta tarde, debido a que la mufa de su vivienda quedó inclinada luego de cuartearse parte de la pared que la sostiene.

Hizo un llamado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para tomar de inmediato cartas en el asunto, pues dicha estructura quedó sobre las ramas de un árbol grande.