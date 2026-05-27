RENUNCIA COMISARIA DE SILVITUC EN MEDIO DEL ESCÁNDALO POR PRESUNTO INVOLUCRAMIENTO DE SU YERNO EN UN HOMICIDIO

Escárcega.- María Celeste Gómez Figueroa dejó el cargo de comisaria municipal del ejido de Silvituc, tras presentar formalmente su renuncia voluntaria e irrevocable ante el Ayuntamiento escarceguense.

La dimisión se da en medio de la polémica generada por los hechos ocurridos durante la feria del ejido, donde presuntamente su yerno estuvo involucrado en el asesinato de una persona, caso que provocó molestia e inconformidad entre habitantes y familiares de la víctima.

Tras el homicidio, familiares del fallecido realizaron manifestaciones y exigieron públicamente la salida de la autoridad comunitaria, ya que, recalcaron, su permanencia podría afectar el desarrollo de las investigaciones.

En medio de la presión social, la entonces comisaria aseguró que dejaría el cargo para evitar suspicacias y permitir que las autoridades realizaran las indagatorias de manera transparente e imparcial.

En el documento con fecha 27 de mayo de 2026 y dirigido al alcalde Juan Carlos Hernández Rath, Gómez Figueroa señala que su renuncia fue presentada por voluntad propia y sin presión física o moral, además de dar por terminada su relación laboral con el Ayuntamiento de Escárcega.