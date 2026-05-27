¿HERENCIA AL PEJITO?

Ha medrado con la imagen de su padre y es uno de los hombres más ricos del sureste gracias a los negocios que pudo hacer, junto con sus hermanos al amparo del poder presidencial…

–“Que uno de los hijos del ExPejidente se va lanzar como candidato a diputado federal por su estado natal, para reafirmar el cariño que el pueblo aún le tiene a su padre”, narró con cierto escepticismo el bolero don Memín.

–“Yo solo quiero decir con suma anticipación que las segundas partes no siempre son buenas, advirtió doña Chela, y que el Junior del Peje no tiene pero ni una míllonésima parte del arrastre de que disfrutó en sus momentos de apogeo, nuestra Cabecita de Algodón, así que nadie descarte que el pueblo noble y sabio le dé un buen escarmiento a ese chamaco que se ha dedicado a usufructuar políticamente el nombre y apellido de su padre”.

–“Ha medrado con la imagen de su padre, corrigió el poeta Casimiro. Es uno de los hombres más ricos del sureste gracias a los negocios que pudo hacer, junto con sus hermanos al amparo del poder presidencial que ostentó el Peje Presidente; hay testimonios de varios de sus socios de la forma como se aprovecharon del influyentismo para hacer dinero a raudales, y eso el pueblo lo sabe”.

–“Yo me pregunto, intervino don Julián, si el partido guinda va estrenar con el Junior del Peje esa nueva comisión para certificar su honorabilidad y buena reputación, ya que hay gente que incluso lo identifica con La Barredora, ese cartel regional que operó al amparo del poder del ahora senador Patán Malgusto. Si le escarban tantito, van a encontrar mucho lodo que, en teoría, debiera conducir a que no le otorguen ninguna candidatura” aseveró.

–“Dejen que haga su luchita, sugirió el bolero don Memín. No exagero si afirmo que en el pueblo noble y sabio hay mucha decepción contra el régimen cuatrotero, no por la lucha que encabezó Cabecita de Algodón para instaurarlo, sino por quienes se aprovecharon de ese esfuerzo para hacerse multimillonarios, como es el caso del junior. Yo coincido con mi comadre: una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa”.

–“Pero además, apuntó con certera puntería doña Chela, aún no es un hecho que será el candidato. Aún pueden inscribirse otros aspirantes, y con base en las encuestas o alguna otra metodología, van a definir quién tiene el respaldo de la gente. Puede ser que ni los propios militantes guindas lo consideren idóneo para aspirar a ese puesto”.

–“Yo creo que se vería muy mal que el partido que fundó su padre, se convierta en una herencia para los hijos, porque el partido no lo hizo el Peje si no la gente, el pueblo que creyó en sus propuestas, y hay muchísima base que ya se decepcionó desde hace tiempo porque sus gobernantes, diputados, senadores y alcaldes, resultaron peores que los que estaban antes y creo que el caso de nuestra Tía es un ejemplo de eso. Solo llegaron al poder para despacharse con la cuchara grande y para cometer todo tipo de abusos y excesos, exactamente como lo hacían los que estaban antes, así que creo que hasta la 4T está muy fracturada por la corruptelas de sus más conspicuos integrantes” señaló el poeta Casimiro.