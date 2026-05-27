DEFINIRÁN CONDENA CONTRA MADRE Y PADRASTRO CULPABLES DEL FEMINICIDIO DE HANNA

Campeche.- El Tribunal Colegiado de Juicio Oral escucharía este miércoles 27 de mayo al último de los 12 testimonios contemplados para definir los años de cárcel y el monto de la reparación del daño que deberán pagar Roxana y/o R.G.D.R. y Ángel y/o Á.G.C.C., madre y padrastro de Hanna, respectivamente.

Ambos fueron encontrados culpables del feminicidio de la niña de siete años, quien fue ultimada en julio del 2022. El juicio oral inició en noviembre del 2025 y se prolongó durante cinco meses.

El fallo condenatorio fue emitido en marzo de este año y, desde abril, comenzaron las audiencias de individualización de la pena para que los jueces contaran con mayores elementos al momento de fijar la sentencia.

Roxana y Ángel permanecen internos en las áreas femenil y varonil del Centro Penitenciario de San Francisco Kobén.

La última audiencia contemplaba la declaración de un médico legista ante el Tribunal.