La declaración de la titular de la Segob del Gobierno del Estado de Campeche, Liz Hernandez Romero, quien aseguró que no existen actos anticipados de campaña y que sus actividades son únicamente eventos protocolarios, sólo confirman que instruida por Soy Gerardo El Seso Loco se quiere agandallar la candidatura de Morena Sí en Campeche para suceder a como de lugar a la tía Layda Sansores.

Y su cinismo provocó una oleada de críticas en redes sociales, donde ciudadanos expresaron molestia, desconfianza y rechazo ante lo que consideran una promoción evidente.

La inconformidad se centra en la presencia constante de su nombre e imagen en distintos puntos del estado. “Pase por cuatro calles diferentes y está su figura pintada con aerosol”, comenta un usuario, mientras otros señalaron que “ya están las siluetas en varias partes” y que incluso “andan pintando casas con su nombre”.

También se mencionó que “todos los paraderos tienen una imagen de ella”, y que en carreteras como la de Escárcega se observa propaganda visible, lo que alimenta la percepción de una campaña anticipada.

El malestar también gira en torno al impacto en espacios públicos y privados. “Están grafiteando toda la ciudad”, “¿por qué hay varios muros con su cara con su nombre?” y “no respetan ni las casas”, son algunos de los reclamos. Incluso se compartieron imágenes de bardas con pintas y mensajes alterados, lo que incrementó la polémica. Para varios usuarios, estas acciones no solo afectan la imagen urbana, sino que representan una imposición visual constante.

Otros comentarios apuntaron a una estrategia sostenida en el tiempo. “Lleva más de tres años en campaña”, escribió un internauta, mientras otro aseguró que “sus fotos están en cada esquina”. También hubo quienes afirmaron que “a leguas se ve que está haciendo campaña antes de tiempo en todos los municipios”. Esta percepción refuerza la idea de que existe una intención de posicionamiento previo a los tiempos electorales.

Las críticas también incluyeron cuestionamientos sobre el uso de recursos. “Primero usan dinero oficial en eventos y luego dicen que no es campaña”, expresó un usuario, mientras otro señaló que “sus eventos protocolarios son para campañas anticipadas”. Estas opiniones reflejan sospechas sobre el origen del financiamiento y la legalidad de las acciones.

En el debate digital igual surgieron posturas más duras contra la clase política. “Para ser político tienes que ser mentiroso, cínico y sinvergüenza, y Liz lo es”, escribió un usuario, mientras otros manifestaron su rechazo abierto a ciertos partidos y actores políticos. Algunos incluso advirtieron que estas prácticas influirán en su voto o en su decisión de no participar.

La molestia se incrementa debido a que desde oficinas publicas se presiona a ciudadanos buscando que respalden a la LiZta, pues parece que es la única que le garantiza oportunidad a los funcionarios foráneos y a los socios del tarado sobrino para seguir robando otros seis años más.

A la par se alienta una contra campaña hacia la imagen del edil carmelita, Pablo Gutiérrez Lazarus, quien por muchos rebasa en preferencias ciudadanas a la títere que desea imponer el Santo Niño del Riñón Dorado.