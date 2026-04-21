MUEREN TRES MILITARES TRAS APARATOSO ACCIDENTE EN LA CARRETERA CARMEN–FRONTERA

Un accidente vial ocurrido en la carretera federal Ciudad del Carmen–Frontera, a la altura de la comunidad de Nueva Esperanza, dejó como saldo tres elementos del Ejército Mexicano sin vida y varios lesionados, luego de que un vehículo militar del 11/o Batallón de Infantería, que formaba parte de un convoy que se dirigía hacia Campeche, se impactara contra otra unidad y posteriormente se incendiara.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los militares falleció durante su traslado, mientras que los otros dos perdieron la vida en el lugar del accidente.

Cuatro elementos más fueron trasladados a hospitales en Ciudad del Carmen para recibir atención médica. Asimismo, dos civiles que viajaban en una grúa resultaron lesionados durante el percance.