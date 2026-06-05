MÁS BRIGADAS NO RESOLVERÁN LOS APAGONES; URGEN ATENDER INFRAESTRUCTURA DE CFE: POOL ALPUCHE

San Francisco de Campeche.- El coordinador parlamentario del PRI, Miguel Ángel Pool Alpuche, afirmó que aumentar el número de brigadas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante la temporada de lluvias no resolverá los problemas de apagones que afectan a diversos municipios del estado.

El legislador sostuvo que la prioridad debe ser atender la infraestructura obsoleta de la CFE, pues aseguró que las fallas han sido denunciadas desde hace años por los ciudadanos sin que exista una solución de fondo. Como ejemplo, recordó que desde el año pasado se anunció la sustitución de 13 kilómetros de infraestructura eléctrica en comunidades de la Junta Municipal de Ukum, en Hopelchén, obra que hasta el momento no se ha realizado.