SIN ANESTESIA NI MEDICAMENTOS; CRECEN QUEJAS CONTRA EL ISSSTE

Denuncia Ciudadana.- Un empleado jubilado identificado como Jorge Álvarez denunció carencias de insumos y medicamentos en la clínica del ISSSTE, situación que, aseguró, ha retrasado por más de un mes un procedimiento odontológico que requiere la extracción de tres muelas.

De acuerdo con su testimonio, el personal médico le solicitó realizarse por su cuenta radiografías dentales para continuar con el tratamiento. Sin embargo, tras entregar los estudios, fue informado de que no cuentan con anestesia para llevar a cabo las extracciones.

El derechohabiente señaló que ha acudido en al menos tres ocasiones para conocer si ya se dispone del medicamento necesario, pero hasta ahora no ha recibido una respuesta favorable.

Asimismo, afirmó que existen otras carencias dentro de la unidad médica, entre ellas la falta de medicamentos e insumos para diversos servicios.

Ante esta situación, solicitó a las autoridades correspondientes atender el desabasto y garantizar una atención oportuna a los derechohabientes.