¡MITÓMANA! ACUSAN A MARCELA DE PROMETER LIBERACIÓN GRATUITA DE MOTOS, PERO EN EL CORRALÓN EXIGEN $5,300

-El anuncio lo hizo con la gobernadora Layda Sansores

San Francisco de Campeche.- A través de sus redes sociales, la página Estamos Unidos Campechanos calificó como mitómana a la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, la guanajuatense Marcela Muñoz, porque una denuncia ciudadana expone que el programa Liberaciones del Jaguar para recuperar motos de manera gratuita en corralones, no es aplicado y persiste la intención de cobrar.

Expone que la persona inconforme hace público su caso, porque nadie lo atiende por teléfono y en las oficinas le dan largas.

“Tengo en la mano la Orden de liberación oficial de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), que es parte del programa Liberaciones del Jaguar 2026 anunciado por la gobernadora Layda Sansores como gratuito, es decir, sin cobros de arrastre ni almacenamiento, pues el Gobierno ya paga al depósito por convenio”.

Sin embargo, al ir al depósito Abimerhi / Salvamentos del Caribe, me exigen $5,300 para entregarme mi moto y, lo peor, al regresar a la ventanilla donde me dieron el documento, me dicen que “ya depende del criterio del corralón”.

Y cuestiona: “¿Cómo es posible que una empresa privada decida si se cumple o no una orden de la autoridad? ¿Cómo pretenden cobrar por “resguardo” cuando tienen cientos de vehículos tirados a la intemperie, bajo sol y lluvia, dañándolos?”.

Marcela Muñoz, titular de la SPSC, usted firmó y autorizó estas liberaciones. ¿Por qué permite que ignoren sus órdenes? ¿Por qué nadie contesta los teléfonos ni da solución? Le exijo que intervenga y ordene la entrega de mi unidad sin cobros.

Gobernadora Layda Sansores, usted dio la instrucción de ayudar a los campechanos con este programa. No permita que abusos como este dejen sin beneficio a la gente y que se burle de su palabra.

Y recalca: “No soy el único afectado. Esto es un abuso, un cobro indebido y una falta de respeto a la autoridad y a los ciudadanos”.

Por último, señaló: “Si vas a liberar tu vehículo en Abimerhi, no pagues nada. El programa es gratuito y tienen obligación de entregártelo con la hoja oficial. Exijo respuesta inmediata”.